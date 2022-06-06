إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن لتحقيق نمو شامل ومستدام

يرعى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في ظل التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وستشمل الرؤية كافة القطاعات، بمشاركة 500 شخص من المتخصصين في المجال الاقتصادي بالقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

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وستكون خريطة طريق الاقتصاد الأردني للسنوات المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مضاعفة فرص العمل ورفع المستوى المعيشي للمواطن.