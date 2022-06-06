مبيعات السيارات في روسيا تهوي 83.5% في مايو

قالت رابطة الأعمال الأوروبية، اليوم الاثنين، إن مبيعات السيارات في روسيا هوت 83.5% في مايو/أيار إلى مستوى تاريخي منخفض آخر، بينما تتعرض صناعة السيارات الروسية لضرر شديد بسبب العقوبات الغربية.

وأضافت الرابطة أن مبيعات السيارات في روسيا الشهر الماضي بلغت 24 ألفا و268 مركبة فقط. وقبل عام، سجلت المبيعات ستة أضعاف هذا الرقم، وفق رويترز.

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وعمدت شركات غربية كبرى لصناعة السيارات، في مقدمتها رينو، إلى تعليق عملياتها أو مغادرة روسيا منذ سريان العقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعتمد صناعة السيارات في روسيا على الإمدادات العالمية وتسبب نقص في المكونات في تقليص أحجام الإنتاج بضع مرات منذ 24 فبراير/شباط.

ووفقا لوكالة الإحصاء الروسية (روستات)، قفزت أسعار السيارات حوالي 50% منذ بداية العام مما وجه ضربة قوية إلى الطلب في بلد تراجعت فيه دخول الأسر بينما يحوم التضخم قرب أعلى مستوياته في 20 عاما.

ولم تقدم الرابطة توقعات لأداء سوق السيارات الروسي هذا العام.

وكانت توقعت في أبريل/نيسان أن مبيعات السيارات الجديدة في روسيا ستهبط بما لا يقل عن 50% في 2022.