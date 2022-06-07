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الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% في الربع الأول من 2022

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اقتصاد السعودية

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% في الربع الأول من 2022

بسبب الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والبالغ 20.3% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

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أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي.

وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 2.6%.

وأرجعت الهيئة النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية والبالغ 20.3% على أساس سنوي، و2.9% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 3.7% على أساس سنوي، و0.9% على أساس ربعي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، فيما شهدت انخفاضاً قدره 0.9% على أساس ربعي.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 26.96 ألف ريال في الربع الأول من 2022، بارتفاع نسبته 33.8% عن الربع الأول عام 2021، و13.6% عن الربع الرابع من عام 2021.

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