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تونس تخفض دعم الغذاء والطاقة تدريجياً

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اقتصاد تونس

تونس تخفض دعم الغذاء والطاقة تدريجياً

تونس قررت رفع أسعار الوقود محلياً كل شهر هذا العام بنسبة لا تقل عن 3%

دبي - العربية.نت

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قالت وزيرة التجارة التونسية فضيلة رابحي، اليوم الثلاثاء، إن تونس ستبدأ في صرف دعم نقدي لذوي الدخل المنخفض مع خفض دعم المواد الغذائية والطاقة تدريجيًا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي تصريحات سابقة، قالت وزيرة الطاقة والصناعة التونسية نائلة نويرة لوكالة الأنباء الرسمية، إن تونس تواجه خسائر في الميزانية بحوالي أربعة مليارات دينار (1.31 مليار دولار) بسبب تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على قطاع الطاقة، المتضرر الرئيسي.

وأضافت أن هناك ضغوطاً أيضا على مشتريات الحبوب والأسمدة.

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وفي أبريل، قال مسؤول في وزارة الطاقة التونسية، إن تونس سترفع أسعار الوقود محلياً كل شهر هذا العام بنسبة لا تقل عن 3%، وهو ما يعني ارتفاعاً بـ 30% على الأقل بحلول نهاية 2022.

رفعت تونس سعر الوقود 5% في 13 أبريل، في ثالث زيادة من نوعها هذا العام، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وذلك بهدف الحد من عجز ميزانيتها. وخفض دعم المحروقات هو إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون.

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