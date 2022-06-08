اقتصاد تونس
تونس تتوقع حصاد مليون طن من القمح هذا العام
ما يعادل مستوى الاستهلاك المحلي تقريبا
قالت وزارة الزراعة التونسية اليوم الأربعاء إن محصول القمح الصلد هذا الموسم سيبلغ نحو 1.1 مليون طن، وهو ما يعادل مستوى الاستهلاك المحلي تقريبا.
وسيصل حجم محصول القمح اللين إلى حوالي 117 ألف طن، بالإضافة إلى 520 ألف طن من الشعير.
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وقال وزير الزراعة محمود إلياس حمزة أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي محصول الحبوب بنسبة 10% هذا العام إلى 1.8 مليون طن.
وذكر الوزير أن تونس ستستورد 1.1 مليون طن من القمح اللين هذا العام.
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