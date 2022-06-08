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معهد التمويل الدولي: الكساد الاقتصادي في روسيا سيمحو 15 عاما من المكاسب 

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موسكو روسيا اقتصاد مناسبة ( أ ب )
الصورة من موسكو
اقتصاد روسيا

معهد التمويل الدولي: الكساد الاقتصادي في روسيا سيمحو 15 عاما من المكاسب

وسط انهيار الصادرات الروسية

لندن - رويترز

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قال معهد التمويل الدولي، إن اقتصاد روسيا سينكمش بنسبة 15% هذا العام و3% في 2023، إذ أن الأضرار الناتجة عن العقوبات الغربية وانهيار في الصادرات الروسية سيؤدي إلى محو 15 عاما من المكاسب الاقتصادية.

وفي تقريره عن اقتصاد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، قال معهد التمويل إنه لا يتوقع وقفا لإطلاق النار في الحرب وإن من المرجح أن يجري توسيع العقوبات وتشديدها في الأشهر المقبلة.

وقالت نائبة كبير الخبراء الاقتصاديين إيلينا ريباكوفا، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الغربية في أعقاب الغزو أثارت "تلاشيا كاملا لثلاثين عاما من الاستثمار".

التضخم في روسيا يتباطأ إلى 17.1% قبل اجتماع البنك المركزي اقتصاد اقتصاد روسيا التضخم في روسيا يتباطأ إلى 17.1% قبل اجتماع البنك المركزي

وأضافت أنه إذا أنهت أوروبا اعتمادها على صادرات الطاقة الروسية فإن اقتصاد روسيا سيتعرض لأضرار أكثر شدة في الأجل المتوسط.

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