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"المركزي" الهندي يرفع الفائدة 50 نقطة أساس إلى 4.9% لكبح التضخم

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اقتصاد

"المركزي" الهندي يرفع الفائدة 50 نقطة أساس إلى 4.9% لكبح التضخم

تخلى عن تمسكه بالسياسة التيسيرية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رفع البنك الاحتياطي الهندي اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة كما كان متوقعا بـ50 نقطة أساس إلى 4.9%.

وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يرفع فيه "المركزي" الهندي الفائدة، في محاولة لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة.

يشار إلى أن البنك المركزي الهندي تخلى عن تمسكه بالسياسة التيسيرية، ما يعزز التوقعات بمزيد من الارتفاعات للفائدة في الأشهر المقبلة.

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