اقتصاد
"المركزي" الهندي يرفع الفائدة 50 نقطة أساس إلى 4.9% لكبح التضخم
تخلى عن تمسكه بالسياسة التيسيرية
رفع البنك الاحتياطي الهندي اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة كما كان متوقعا بـ50 نقطة أساس إلى 4.9%.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يرفع فيه "المركزي" الهندي الفائدة، في محاولة لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة.
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يشار إلى أن البنك المركزي الهندي تخلى عن تمسكه بالسياسة التيسيرية، ما يعزز التوقعات بمزيد من الارتفاعات للفائدة في الأشهر المقبلة.
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