محمد العريان: من السابق لأوانه التوقع بأن التضخم في أميركا بلغ ذورته
توقع أن يواصل التضخم ارتفاعه بعد شهر مايو
قال الخبير الاقتصادي محمد العريان، إنه من السابق لأوانه التوقع بأن التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذورته.
وتأتي تصريحات العريان في وقت تنتظر فيه الأسواق بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو اليوم الجمعة، حيث تُظهر التوقعات ارتفاعاً للتضخم بنسبة 8.2%، وهي أقل من أرقام شهر أبريل عند 8.3%.
ويتوقع العريان أن يواصل التضخم ارتفاعه بعد شهر مايو، مرجحاً أن تكون بيانات شهر يونيو أسوأ، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والضغوط على قطاعي السكن والغذاء.
وقال إنه لن يتفاجأ إذا جاءت أرقام التضخم أعلى من 8.5%.
وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو، مع تزايد فرص تحرك مماثل في سبتمبر.
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