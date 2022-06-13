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أوكرانيا تتوقع حصاد 48.5 مليون طن من الحبوب في 2022

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صومعة قمح في أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تتوقع حصاد 48.5 مليون طن من الحبوب في 2022

الفائض القابل للتصدير في موسم 2022-2023 قد يصل إلى 30 مليون طن

كييف - رويترز

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قال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني اليوم الاثنين إن محصول الحبوب في عام 2022 سيكون حوالي 48.5 مليون طن.

وبلغ محصول العام الماضي حوالي 86 مليون طن، لكن روسيا غزت أوكرانيا في 24 فبراير/شباط من هذا العام، وقال فيسوتسكي إن إجمالي المساحة المزروعة في أوكرانيا انخفض بنسبة 25%، عام 2022.

وأضاف فيسوتسكي في إفادة صحفية أن الفائض القابل للتصدير في موسم 2022-2023 قد يصل إلى 30 مليون طن، موضحا أن محصول القمح سيتراوح بين 17 و20 مليون طن.

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