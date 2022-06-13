روسيا و أوكرانيا
أوكرانيا تتوقع حصاد 48.5 مليون طن من الحبوب في 2022
الفائض القابل للتصدير في موسم 2022-2023 قد يصل إلى 30 مليون طن
قال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني اليوم الاثنين إن محصول الحبوب في عام 2022 سيكون حوالي 48.5 مليون طن.
وبلغ محصول العام الماضي حوالي 86 مليون طن، لكن روسيا غزت أوكرانيا في 24 فبراير/شباط من هذا العام، وقال فيسوتسكي إن إجمالي المساحة المزروعة في أوكرانيا انخفض بنسبة 25%، عام 2022.
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وأضاف فيسوتسكي في إفادة صحفية أن الفائض القابل للتصدير في موسم 2022-2023 قد يصل إلى 30 مليون طن، موضحا أن محصول القمح سيتراوح بين 17 و20 مليون طن.
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