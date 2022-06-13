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أوكرانيا تعلق تصدير سلع أولية بسبب تداعيات الحرب

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مسلح يرفع علم روسيا على مبنى حكومي شرق أوكرانيا
علم أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تعلق تصدير سلع أولية بسبب تداعيات الحرب

الفحم والسولار والغاز المنتج محلياً في قائمة من السلع الأولية التي يحظر تصديرها وقت الحرب

كييف - رويترز

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وافقت الحكومة الأوكرانية على تعليق صادرات سلع أولية من بينها الغاز والفحم بسبب الغزو الروسي.

وشمل قرار حكومي نشر اليوم الاثنين، الفحم والسولار والغاز المنتج محليا في قائمة من السلع الأولية التي يحظر تصديرها وقت الحرب.

وذكر القرار أن هذا مرتبط "بالعدوان المسلح لروسيا الاتحادية ضد أوكرانيا وفرض قانون الأحكام العرفية في أوكرانيا".

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وكانت أوكرانيا حظرت تصدير القمح والشوفان والسكر وغيرها من المواد الغذائية الأساسية لضمان قدرتها على توفير الطعام للمواطنين خلال الحرب مع روسيا.

أيضا، حظرت أوكرانيا تصدير الماشية واللحوم وغيرها من المنتجات الثانوية من الماشية، بحسب بيان الحكومة.

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