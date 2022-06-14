الإمارات تستهدف زيادة المصروفات 1.23 مليار درهم في ميزانية 2022

أعلن المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات في تغريدة على "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تهدف إلى زيادة مصروفات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2022 بواقع 1.23 مليار درهم (334.9 مليون دولار).

ووفقا للتغريدة، فإن الحكومة تهدف أيضا إلى زيادة الإيرادات بواقع 374.98 مليون درهم.

مادة اعلانية

وأضاف المجلس أن زيادة المصروفات، ستأتي من الاحتياطي العام للحكومة الاتحادية.

جاء ذلك في مشروع قانون اتحادي بشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.

وكانت الإمارات، وافقت في أكتوبر الماضي على ميزانية اتحادية لعام 2022 بقيمة 58.9 مليار درهم.