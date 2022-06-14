توقعات صادمة.. حرب روسيا قد تحرم العالم من القمح الأوكراني لـ3 مواسم
وزير الزراعة الأوكراني: سعر القمح قد يصل إلى 600 دولار للطن في أغسطس المقبل
قال وزير الزراعة الأوكراني إن الغزو الروسي لأوكرانيا سيوجد نقصا في القمح العالمي لثلاثة مواسم على الأقل بحجب الكثير من المحصول الأوكراني عن الأسواق، مما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
وتحاصر روسيا الخطوط البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية ويواجه البلد، الذي يُعرف أحيانا بأنه سلة الخبز لأوروبا، مشاكل أخرى تتراوح من تلغيم حقول القمح إلى نقص في مساحات تخزين الحبوب.
وقال وزير الزراعة ميكولا زولسكي لرويترز "أوكرانيا ستنفصل عن السوق لوقت طويل".
وزرعت أوكرانيا ما إجماليه 6.5 مليون هكتار بالقمح لمحصولها للعام 2022، لكن يمكن للمزارعين حصاد المحصول في 5 ملايين هكتار فقط في مناطق تسيطر عليها الحكومة.
وقال زولسكي، إن ذلك يترك ما لا يقل عن 5 ملايين طن من القمح من 1.5 مليون هكتار المتبقية في مناطق محتلة لا يمكن حصادها.
وأضاف أنه حتى بدون ذلك النقص فإن مخزونات الحبوب في أوكرانيا قد تصل إلى 23 مليون طن، مع استهلاك محلي يبلغ 5 ملايين طن.
وفي العادة كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن من القمح شهريا وقت السلم، لكن حصار موانيها البحرية خفض الكمية إلى 300 ألف طن في مارس آذار وحوالي مليون طن في أبريل/ نيسان.
والصادرات في الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر بلغت حوالي نصف المستويات التي سجلتها قبل عام.
وساعدت الحرب بالفعل في ارتفاع العقود الآجلة الأميركية والأوروبية للقمح إلى مستويات قياسية هذا العام.
وقفزت أيضا الأسعار في السوق الفورية ودفعت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، 480 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن في مناقصتها السابقة، بزيادة قدرها 41% عن الأسعار قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتابع زولسكي: "كل هذا سيئ جدا لبقية العالم. هم يظنون أنه خلال أشهر قليلة سيكون هناك محصول جديد... لكن ماذا سيحدث عندما يأتون لشراء القمح في يوليو-أغسطس ولا يجدون أو يكون السعر 600 دولار للطن".
-
روسيا تخفض شحنات الغاز عبر "نورد ستريم" لألمانيا بنسبة 40%خفضت روسيا شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم بأكثر من 40% يوميا.وذكرت مجموعة غازبروم أن التخفيض جاء لعدم تسلمها المعدات الضرورية ... جرس الإغلاق
-
تحديات تعيق تنفيذ حكم تعويضات "موبايلي".. ودعوى محتملة من 10 آلاف متضررخبير قانوني: الشركة لن تتحمل الغرامة المالية المفروضة على مسؤولين سابقين قصص اقتصادية
-
أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2022توقعت انخفاض نمو الطلب على النفط إلى النصف العام المقبل طاقة