البنك المركزي الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا اليوم

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً طارئاً صباح اليوم الأربعاء بعد أسبوع من إعلانه عن تشديد سياسته النقدية لمحاربة التضخم الذي رافقه اتساع الفجوة في تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو.

وصرح متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي لوكالة فرانس برس أن "مجلس الإدارة سيعقد اجتماعاً خاصاً الأربعاء لمناقشة أوضاع السوق الحالية".

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وكان عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، قد أكد على الحاجة لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذا له ما يبرره.

وقال كازيمير، رئيس البنك المركزي السلوفاكي، في بيان يوم الاثنين الماضي: "أستطيع أن أرى بوضوح الحاجة إلى تسريع الوتيرة وتقديم زيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية". وأضاف "البيانات الواردة تؤكد لي أنه لا يوجد سبب للتردد".

وتابع كازيمير: "من المنطقي التصرف بشكل وقائي الآن أكثر من أن نشعر بالأسف بعد ذلك إذا كنا مترددين"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".