6.8 مليار ريال مقابل مالي عن العمالة الوافدة في السعودية خلال 2021

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن إيرادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن المقابل المالي للعمالة الزائدة على السعودة سواء المحولة إلى حساب وزارة المالية، أو المحولة إلى حساب صندوق تنمية الموارد البشرية خلال عام 2021 حوالي 26.5 مليار ريال بينها 6.8 مليار مقابل مالي عن العمالة الوافدة.

وتعمل الوزارة على مشروع تحسين كفاءة الإنفاق، والذي يهدف إلى تحقيق وفورات خلال 5 سنوات بمقدار 5% سنويا لكي تصبح كامل الوفورات بانتهاء عـام 2023 نحو 2.3 مليار ريال، وفيـه اعتمدت 27 مبادرة أسهمت في تحقيق وفورات فاقت المستهدف، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

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وأضافت أن عائدات المقابل المالي للعمالة الزائدة عن السعودة "صندوق تنمية الموارد البشرية" 6.64 مليار ريال (200 ريال شهريا)، مقابل 554.6 مليون ريال لرخص العمل (100 ريال سنويا)، و41.8 مليون ريال لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت (1000 ريال سنويا).

وأوضحت أن عائدات مخالفات نظام العمل للقطاع الخاص بلغت نحو 581 مليون ريال، إلى جانب نحو 38.2 مليون ريال عائد التوطين الموازي "نطاقات".