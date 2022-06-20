.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاقتصاد البحريني ينمو 5.5% في الربع الأول

  • الخط
اقتصاد البحرين

الاقتصاد البحريني ينمو 5.5% في الربع الأول

على أساس سنوي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نما اقتصاد البحرين بمقدار 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجل القطاع غير النفطي نموا بلغ 7.8%.

يُذكر أن اقتصاد البحرين كان قد سجل نموا بنسبة 4.29% في الربع الأخير من عام 2021، وبنحو 2.2% في العام الماضي ككل.

وتتوقع وزارة المالية البحرينية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في العام 2022.

ملك البحرين يصدر مرسوماً بتعيين وزير جديد للنفط اقتصاد اقتصاد البحرين ملك البحرين يصدر مرسوماً بتعيين وزير جديد للنفط

وكانت البحرين، أطلقت أوائل العام الجاري، 5 استراتيجيات منذ إعلان خطّة التعافي الاقتصادي في أواخر شهر أكتوبر من العام 2021.

وتتمحور هذه الخطة على أولويات، هي: خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد موجات من الجفاف.. الصومال على شفا مجاعة مهلكة بعد موجات من الجفاف.. الصومال على شفا مجاعة مهلكة
اكتشف المزيد