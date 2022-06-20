الاقتصاد البحريني ينمو 5.5% في الربع الأول

نما اقتصاد البحرين بمقدار 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجل القطاع غير النفطي نموا بلغ 7.8%.

يُذكر أن اقتصاد البحرين كان قد سجل نموا بنسبة 4.29% في الربع الأخير من عام 2021، وبنحو 2.2% في العام الماضي ككل.

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وتتوقع وزارة المالية البحرينية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في العام 2022.

وكانت البحرين، أطلقت أوائل العام الجاري، 5 استراتيجيات منذ إعلان خطّة التعافي الاقتصادي في أواخر شهر أكتوبر من العام 2021.

وتتمحور هذه الخطة على أولويات، هي: خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.