بعد حظر مرور سلع هامة إلى أراضيها.. روسيا تلوّح برد قريب على ليتوانيا

قال الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، إن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى روسيا "أمر خطير للغاية"، ويتطلب تحليلًا عميقًا.

وأضاف أن الرد على قرار ليتوانيا سيكون جاهزاً خلال أيام.

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وكانت السلطات الليتوانية قالت قبل أيام، إن الحظر المفروض على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها إلى منطقة كالينينغراد الروسية سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت.

وجاءت أنباء الحظر، يوم الجمعة، عبر مقطع فيديو نشره حاكم المنطقة أنطون عليخانوف.

تشمل قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بشكل خاص الفحم والمعادن ومواد البناء والتكنولوجيا المتقدمة، وقال عليخانوف إن الحظر سيغطي حوالي 50٪ من المواد التي تستوردها كالينينغراد.

تقع كالينينغراد بين بولندا وليتوانيا العضوتين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتتلقى إمدادات من روسيا عبر خطوط السكك الحديدية وأنابيب الغاز عبر ليتوانيا.

وتعد المنطقة موطناً لمقر الأسطول الروسي في بحر البلطيق، استولى عليها من ألمانيا النازية الجيش الأحمر في أبريل 1945، وتم التنازل عنها للاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية.