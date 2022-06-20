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"الحبوب السعودية" ترسي عقد توريد 300 ألف طن قمح من الخارج على "سالك"

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سالك السعودية
الشركة السعودية للاستثمار الزراعي سالك
اقتصاد السعودية

"الحبوب السعودية" ترسي عقد توريد 300 ألف طن قمح من الخارج على "سالك"

خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يناير 2023

دبي - العربية.نت

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قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الاثنين، إنها أرست الدفعة الثانية لشراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" لتوريد 300 ألف طن خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يناير 2023.

وأضافت المؤسسة في بيان، أنها سترسي الدفعة الثالثة والأخيرة لشراء القمح من "سالك" بحلول نهاية يوليو.

وكانت "الحبوب السعودية"، أعلنت أوائل يونيو الجاري، عن ترسية الدفعة الأولى من شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج، حيث فازت "سالك" بتوريد كمية 240 ألف طن.

وأوضحت المؤسسة وقتها أن الشحنات موزعة على 4 بواخر للوصول إلى مواني المملكة خلال الفترة (أغسطس - أكتوبر 2022).

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