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"المركزي" الأوروبي: لن نعيد النظر بقرار رفع الفائدة في يوليو

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البنك المركزي الأوروبي
اقتصاد أوروبا

"المركزي" الأوروبي: لن نعيد النظر بقرار رفع الفائدة في يوليو

أكد أن منطقة اليورو معرضة لخطر "سيكولوجية التضخم"

لندن - رويترز 

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أكد كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن البنك لن يعيد النظر في قراره زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 21 يوليو، وذلك بعد أيام قليلة من قيام بنوك مركزية عالمية أخرى بتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وقال لين إن أسعار الفائدة السلبية لم تعد ملائمة لمنطقة اليورو، لكن التخارج منها سيكون في خطوتين، الأولى رفع سعر الإيداع البالغ ناقص 0.5% إلى ناقص 0.25% في يوليو تموز، ثم بقدر ربما يكون أكبر في سبتمبر.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، أقر مؤخرا زيادة كبيرة استثنائية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، هي أكبر زيادة منذ عام 1994، وهو ما يضع ضغوطا على بنوك مركزية أخرى لتسريع زيادات الفائدة.

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إلى ذلك، قال لين، إن تضخما قياسيا مرتفعا في منطقة اليورو يثير مخاطر بتغذية "سيكولوجية التضخم"، في إشارة إلى ظاهرة يعدل فيها المستهلكون والشركات عاداتهم مع توقعهم ارتفاع الأسعار.

وأوضح: ما إن تترسخ سيكولوجية التضخم فإن المستهلكين يسارعون إلى الإنفاق للتغلب على الزيادة في الأسعار بينما تبدأ الشركات برفع الأسعار متوقعة ارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أن هذين السلوكين كلاهما يطيلان أمد التضخم.

وأبلغ لين اجتماعا لخبراء اقتصاديين في لندن أمس الاثنين: "لدينا معدلات تضخم مرتفعة جدا الآن، ومن الواضح أننا قد نكون في عالم بدأت فيه سيكولوجية التضخم بالترسخ".

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