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"ألفا ظبي القابضة" تستثمر 91 مليون درهم في "سبيس إكس"

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سوق أبوظبي

"ألفا ظبي القابضة" تستثمر 91 مليون درهم في "سبيس إكس"

من خلال شركتها التابعة "ألفا ظبي بارتنرز"

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عن قرار الاستثمار في شركة "سبيس إكس" من خلال شركتها التابعة "ألفا ظبي بارتنرز القابضة" بقيمة 25 مليون دولار (91 مليون درهم).

وذكرت الشركة في بيان على سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أن الإدارة تعمل حاليا على استكمال جميع الإجراءات اللازمة، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

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