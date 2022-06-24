وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق صناعات بسبب نقص الغاز

نقلت مجلة دير شبيغل، عن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بلاده ستتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال، مضيفا أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء.

وذكرت المجلة الألمانية، اليوم الجمعة، أن هابيك أشار إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز، محذرا من أنه لن يتسنى امتصاص جميع التداعيات.

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وكان مسؤول أوروبي، قال أمس الخميس، إن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي متضررة من قطع إمدادات الغاز الروسي.

وقبل أيام أصبحت إيطاليا أحدث دولة من الدول الأوروبية تبلغ عن مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي الواصل إليها.