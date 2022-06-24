اقتصاد أوروبا
وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إغلاق صناعات بسبب نقص الغاز
أشار إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من قلة الإمدادات
نقلت مجلة دير شبيغل، عن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بلاده ستتجه نحو نقص في احتياجاتها من الغاز إذا استمر انخفاض الإمدادات الروسية على نفس المنوال، مضيفا أنه سيتعين إغلاق بعض الصناعات إذا لم يكن هناك ما يكفي في الشتاء.
وذكرت المجلة الألمانية، اليوم الجمعة، أن هابيك أشار إلى احتمال تقديم مزيد من الإعانة للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز، محذرا من أنه لن يتسنى امتصاص جميع التداعيات.
مادة اعلانية
وكان مسؤول أوروبي، قال أمس الخميس، إن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي متضررة من قطع إمدادات الغاز الروسي.
وقبل أيام أصبحت إيطاليا أحدث دولة من الدول الأوروبية تبلغ عن مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي الواصل إليها.
اقرأ أيضاً
-
مصادر: "أوبك بلس" تتجه للالتزام بسياسة إنتاج النفط خلال أغسطسمع ترقب تطورات سوق الخام طاقة
-
لهذه الأسباب ثبّت المركزي المصري أسعار الفائدةأبرزها تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية قصص اقتصادية
-
الفيدرالي الأميركي: مكافحة التضخم "غير مشروطة" رغم الخطر من زيادة البطالةأكد أن الركود ليس أمرا حتميا.. وتوقع نمو الاقتصاد الأميركي في النصف الثاني من 2022 اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية