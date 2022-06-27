.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجدعان: السعودية تمر بتحول اقتصادي يفتح آفاقا جديدة في قطاعات متعددة

  • الخط
محمد الجدعان مناسبة
وزير المالية السعودي، محمد الجدعان
اقتصاد السعودية

الجدعان: السعودية تمر بتحول اقتصادي يفتح آفاقا جديدة في قطاعات متعددة

خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة تمر بتحول اقتصادي تاريخي يفتح فرصا استثمارية وآفاق جديدة في قطاعات متعددة.

وأضاف الجدعان في كلمة له أثناء افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي 2022، أن رؤية المملكة تفتح آفاق جديدة للمستثمرين السعوديين والإيطاليين.

وفي تغريدة له على حساب "تويتر" قال الجدعان "اختتمنا اليوم أعمال الدورة الـ 12 للجنة السعودية الإيطالية المشتركة ومنتدى الاستثمار المصاحب لأعمالها، بنتائج مثمرة ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".

وأوضح الجدعان "أكدت خلال الاجتماعات بأن المملكة حريصة على أن تكون من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا، وسنمضي قدماً لتحقيق ذلك من خلال العمل المشترك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات اليونانية تعيد الحياة جزئيًا إلى غابات جزيرة إيفينا السلطات اليونانية تعيد الحياة جزئيًا إلى غابات جزيرة إيفينا
اكتشف المزيد