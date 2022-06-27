السعودية تشتري 495 ألف طن من القمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الاثنين، عن إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2022 بكمية 495 ألف طن للتوريد من مناشئ أوروبا، وأميركا الشمالية والجنوبية، وأستراليا.

من جانبه، قال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، في بيان، إن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة.

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وأضاف أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.

وأوضح أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة نوفمبر 2022 إلى يناير 2023 بواقع 8 بواخر موزعة على 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 185 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 185 ألف طن، وعدد 2 باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 125 ألف طن.

وأشار إلى أنه تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 4 شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبلغ متوسط سعر القمح المشترى في المناقصة 441.93 دولار للطن.

يذكر أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي مستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، وتم استلام كمية 326 ألف طن، وذلك في إطار خطتها لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الاستراتيجية منه.