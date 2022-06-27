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بايدن يرفع معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35%

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ميناء تجاري أميركي
ميناء تجاري أميركي
أميركا وبايدن

بايدن يرفع معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35%

تعليق وضع الدولة "الأكثر رعاية" في التجارة لروسيا

واشنطن - رويترز

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رفع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35% نتيجة لتعليق وضع الدولة "الأكثر رعاية" في التجارة لروسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن المعدل الأعلى للرسوم الجمركية ينطبق على واردات " منتجات أخرى معينة لروسيا الاتحادية والتي لم يتم بالفعل حظر استيرادها."

وحظرت إدارة بايدن في السابق الواردات الأميركية من المنتجات البترولية ومنتجات الطاقة الروسية والأسماك والأغذية البحرية والمشروبات الكحولية والألماس غير الصناعي.

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