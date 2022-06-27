بايدن يرفع معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35%

رفع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35% نتيجة لتعليق وضع الدولة "الأكثر رعاية" في التجارة لروسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن المعدل الأعلى للرسوم الجمركية ينطبق على واردات " منتجات أخرى معينة لروسيا الاتحادية والتي لم يتم بالفعل حظر استيرادها."

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وحظرت إدارة بايدن في السابق الواردات الأميركية من المنتجات البترولية ومنتجات الطاقة الروسية والأسماك والأغذية البحرية والمشروبات الكحولية والألماس غير الصناعي.