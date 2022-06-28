أميركا تفرض عقوبات جديدة تشمل حظراً على واردات الذهب من روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة، تشمل حظرا على واردات الذهب من روسيا.

وذكر موقع وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف كذلك العديد من البنوك منها بنك موسكو وشركة يونايتد إيركرافت كورب.

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كما تستهدف أحدث العقوبات شركة روستيك الدفاعية العملاقة المملوكة للدولة والكيانات التابعة لها.

كانت الحكومة البريطانية قد قالت الأحد الماضي، إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

يدخل حيز التنفيذ قريبا

وذكرت أنه من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريبا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثا.

وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.

وقال كبير محللي أواندا، جيفري هالي: "لا أتوقع أن يمثل حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي تغييرا هيكليا في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار".

وفي تعليقه حركة أسعار الذهب والعقوبات على روسيا؛ قال رئيس شركة تارجت للاستثمار نور الدين محمد، إن ما يتم التحضير له من وقف تصدير الذهب الروسي أمر خطير، خاصة أن 90%، من الذهب الروسي يصدر إلى دول مجموعة السبع، و90% منه يصل في النهاية إلى بريطانيا.

وأضاف "صدرت روسيا 331 طنا من الذهب العام الماضي، وهي في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين التي صدرت 370 طنا، وسيكون لقرار الحظر تأثير على حركة أسعار الذهب".

وأشار إلى أن سعر أونصة الذهب حاليا محسوب فيها قرار الحظر، كما أن صادرات روسيا إلى بريطانيا متوقفة بالفعل، وروسيا بدأت تبحث عن بدائل.

"في شهر مايو الماضي، صدرت روسيا 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا، والتي لديها 4 مصافٍ للذهب وهم يتحكمون في ثلثي الطاقة العالمية، والمخاوف حاليا من أن تنشأ سوق موازية على الذهب، كما حصل في أسواق النفط"، بحسب نور الدين.

وأكد أن هذا السيناريو تتم حياكته حاليا لأنهم أعلنوا بدء تصدير الذهب للصين والشرق الأوسط، وهذا ما يعطي مقاومة من بعض دول مجموعة السبع مثل إيطاليا لقرار الحظر.