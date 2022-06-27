أسعار الذهب ترتفع مع اعتزام مجموعة السبع حظر استيراد المعدن من روسيا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا، بعض الاهتمام بالذهب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1835.58 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3% إلى 1836.30 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وقال كبير محللي أواندا، جيفري هالي: "يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا".

لكنه أضاف: "لا أتوقع أن يمثل هذا تغييرا هيكليا في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار". وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي أمس الأحد، لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 21.36 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر البلاتين 0.5% إلى 912.00 دولار، كما زاد البلاديوم 0.6% إلى 1886.65 دولار.