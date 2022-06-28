الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ينمو 9.5% بالربع الأول من 2022

قالت وزارة الاستثمار السعودية إن الاستثمار الأجنبي المباشر نما في الربع الأول من 2022 بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ 7.4 مليار ريال ‬‬أو ما يعادل 1.97 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في حسابها على موقع "تويتر"، "تألقت المملكة في المؤشرات العالمية وحصلت على الترتيب 14 على مستوى دول مجموعة العشرين في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021م، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد؛ مما يعكس تنافسية الاقتصاد السعودي وتطور بيئته الاستثمارية".

مادة اعلانية

وأشارت إلى أن المملكة تستمر في جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل تحسن بيئة الأعمال وتسهيل رحلة المستثمر؛ لتحقق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً في الربع الأول من العام 2022م بنسبة 9.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بتدفقات بلغت 7.4 مليار ريال.

كان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قد ذكر في مقابلة سابقة مع "العربية"، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، أن الاستثمارات الشاملة في المملكة بلغت 900 مليار ريال بنهاية العام 2021.

وقال الفالح إن تدفقات الاستثمار الأجنبي تضاعفت أربع مرات منذ بداية الرؤية حتى العام الماضي لتبلغ 72 مليار ريال، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث إنها الأهم كماً ونوعاً في قطاعات مختلفة.

وأشار إلى أن هناك استثمارات أخرى من اليابان وأوروبا وشرق آسيا.

وأوضح الفالح، أن قطاع الطاقة بشكل عام يعتبر قطاعا جاذبا للاستثمارات، إضافة إلى البتروكيماويات، فضلا عن قطاع الطيران والدفاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قطاع التعدين جاذب جدا، لكنه لايزال في بدايته.