مجموعة السبع تتفق على تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي

أظهرت مسودة البيان الختامي لمجموعة السبع اتفاق القادة على دراسة تحديد سقف أعلى لأسعار النفط والغاز الروسي في خطوة لتضييق الخناق عليها.

وتعمل تلك الآلية من خلال ربط الخدمات المالية والتأمين وشحنات الخام بحد أقصى لسعر النفط والغاز الروسي تلتزم فيه شركات الشحن والتصدير.

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وسجلت عائدات النفط الروسية ارتفاعا قويا في مايو رغم تراجع حجم صادراتها، ومن جانبها قالت فرنسا إنه لابد من توسيع آلية تقييد الأسعار لتتجاوز المنتجات الروسية بهدف تخفيض الأسعار بشكل أكبر.

كما أعلنت المجموعة التزامها بـ 5 مليارات دولار لتخفيف أزمة الجوع العالمية.