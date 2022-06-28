G7 تحض الدول والشركات المالكة لمخزونات غذاء على المساعدة في تخفيف النقص 

حضّت دول مجموعة السبع الصناعية G7 اليوم الثلاثاء البلدان والشركات التي تملك مخزونات غذائية كبيرة على المساعدة في تخفيف حدة أزمة الجوع الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودعت في بيان "جميع الدول إلى تجنّب المبالغة في تخزين الغذاء الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل إضافي".

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وتعهد قادة دول مجموعة السبع، باستثناء المواد الغذائية من العقوبات على روسيا، والحفاظ على حرية الاتجار بها، فيما حملوا روسيا مسؤولية تفاقم أزمة الغذاء العالمية نتيجة حصار الموانئ الأوكرانية.

من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، إننا نعمل على التوصل لخطط لمساعدة أوكرانيا على تصدير إنتاج الحبوب.

وأكدت مجموعة الـ7، على دعم أوكرانيا بقوة لاستئناف صادراتها الزراعية إلى الأسواق العالمية، وكررت الدعوة لروسيا بإنهاء حصار الموانئ الأوكرانية بدون شروط.