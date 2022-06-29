البنك الدولي يقرض تونس 130 مليون دولار لتمويل واردات القمح

قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إنه وافق على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس لتمويل واردات القمح وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير من أجل منتجات الألبان.

ويأتي القرض في وقت تعاني فيه تونس من أزمة مالية حادة، تسببت في بعض الأحيان في بقاء شحنات القمح راسية في المواني لأسابيع بسبب عدم القدرة على الدفع.

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من جهته، قال البنك المركزي التونسي في بيان، إن القرض يهدف إلى تقليل أثر حرب أوكرانيا على تونس.