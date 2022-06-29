العراق يشتري مليوني طن من القمح المحلي حتى الآن

قال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، إن العراق اشترى أكثر من مليوني طن من القمح المحلي حتى الآن خلال الموسم التسويقي الحالي، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وكان متحدث باسم وزارة التجارة، قال في وقت سابق الشهر الجاري إن العراق يحتاج لشراء 3 ملايين طن من القمح للمخزون الاستراتيجي.

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يشار إلى أن العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب، اتخذ إجراءات عاجلة لتدبير مخزونات استراتيجية من القمح ودعم برنامح بطاقات التموين المحلي على أثر تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا من كبريات الدول المصدرة للحبوب، إذ تشكل صادراتهما 25%، من مجموع الإنتاج العالمي، وهو ما يدفع بتأثر العراق في ذلك الجانب.