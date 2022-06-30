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التضخم في أميركا يحافظ على مستوى عالٍ خلال مايو

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تضخم

التضخم في أميركا يحافظ على مستوى عالٍ خلال مايو

على مستوى شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6%

واشنطن - فرانس برس

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حافظ التضخّم في الولايات المتحدة على مستوى عالٍ في مايو عند 6.3 %، بينما تباطأ إنفاق الأسر، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد المؤشرات الرئيسية للتضخّم الذي نشرته وزارة التجارة الخميس والذي يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى مستوى شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6 %، مقابل 0.2% في أبريل. ومع ذلك، يبقى المعدل أقل قليلاً من توقّعات المحلّلين (0.7%).

وسجل مؤشر التضخم الآخر وهو مؤشر أسعار المستهلك CPI الذي نشرته وزارة العمل والمستخدم خصوصاً لحساب المعاشات التقاعدية، زيادة بنسبة 8.6%، مايو مدى عام واحد.

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وتباطأ تطوّر إنفاق الأسر بأكثر من 0.2%، مقابل 0.6% في أبريل (انخفض بمقدار 0.3 نقطة) مع تأثّر المستهلكين بتداعيات الارتفاع التضخّمي وزيادة في الدخل لم تتغيّر عن الشهر السابق (أكثر من 0.5%، بارتفاع بمقدار 0.1 نقطة).

وفي حال استمرار التباطؤ في إنفاق الأسر في يونيو، سيؤثر ذلك على الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثاني، علما أنّ الاستهلاك هو المحرّك الرئيسي للاقتصاد الأميركي.

وانكمش الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة في الربع الاول أكثر بقليل مما جرى الاعلان عنه في البداية، متراجعاً بنسبة 1.6%، بمعدّل سنوي، الامر الذي يعود خصوصاً إلى مراجعة الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.

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