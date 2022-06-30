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انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1% بنهاية الربع الأول 2022

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موظفون سعوديون
موظفون سعوديون
اقتصاد السعودية

انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1% بنهاية الربع الأول 2022

تراجع إلى 6% لإجمالي السكان

دبي - العربية.نت

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أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1% في الربع الأول من 2022، بتراجع قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 11% في الربع الرابع من 2021، وبانخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 11.7% في الربع الأول من 2021.

وانخفض إجمالي معدل البطالة في المملكة للسعوديين وغير السعوديين بمقدار 0.9 نقطة مئوية ليبلغ 6% في الربع الأول من 2022، بالمقارنة بنسبة 6.9% في الربع الرابع من 2021، و6.5% في الربع الأول من 2021.

وذكرت الهيئة أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين انخفض بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 50.1% كما انخفض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع لعام 2021، ليصل إلى 45.1%.

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وبالمقارنة بالعام الماضي تحسنت مؤشرات سوق العمل الرئيسية للسعوديين حيث ارتفع معدل المشاركة 0.6 نقطة مئوية ومعدل المشتغلين إلى السكان بارتفاع 1.3 نقطة مئوية.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن السنوات الحالية شهدت نمواً كبيراً في معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل، وقبل 3 سنوات كان معدل مشاركة السعوديات يبلغ 20.5% ثم ارتفع ارتفاعاً سريعاً بمقدار 13.1 نقطة مئوية ليصل إلى 33.6% في الربع الأول من 2022.

مؤشرات سوق العمل في السعودية
مؤشرات سوق العمل في السعودية
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