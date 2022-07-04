قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها بـ 7 مليارات دولار

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الاثنين، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام المالي 2021/ 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وأوضح أن التقارير الملاحية خلال العام المالي 2022/2021 رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، حيث عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047سفينة خلال العام المالي 2020/ 2021، بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.7%.

مادة اعلانية

وبلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة للقناة 1.32مليار طن خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 1.19 مليار طن خلال العام المالي 2020/ 2021 بفارق قدره 130 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 10.9%.

وأشار إلى أن تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام المالي 2021/ 2022، ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حصيلة إيرادات القناة مقومة بالدولار، محققة أعلى عائد سنوي مالي في تاريخ القناة قدره 7 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار، أي بنسبة 20.7%.

وأكد رئيس الهيئة أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي، تعد تتويجا لنجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط، وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر أن إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2021/ 2022، كانت قد سجلت أعلى إيرادات شهرية في تاريخ القناة خلال شهري يونيو ومايو 2022، كما سجل شهرا أبريل ومايو من العام الجاري أعلى حمولات صافية شهرية على مدار تاريخ القناة.