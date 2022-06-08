إيرادات قناة السويس تقفز إلى 115.7 مليار جنيه خلال عام

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس المصرية، خلال الفترة الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر أبريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 33%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تطورت عائدات قناة السويس بشكل كبير منذ العام الماضي، حيث بلغت قيمة العائدات الإجمالية خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى إبريل الماضي نحو 115.7 مليار جنيه.

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وخلال أبريل من العام الماضي، بلغت إيرادات القناة نحو 8.7 مليار جنيه، وسجلت 8.3 مليار جنيه في مايو 2021، ثم 7.8 مليار جنيه في يونيو 2021، وارتفعت إلى 8.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.

وبلغت إيرادات قناة السويس في أغسطس من العام الماضي نحو 8.8 مليار جنيه، و8.7 مليار جنيه في سبتمبر، ثم 8.7 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

وارتفعت الإيرادات في نوفمبر الماضي لتصبح 9 مليارات جنيه، ثم تراجعت إلى نحو 8.7 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.

وفي يناير الماضي، سجلت إيرادات القناة نحو 8.5 مليار جنيه، ثم ارتفعت إلى 8.6 مليار جنيه في فبراير، وواصلت الارتفاع لتسجل نحو 10 مليارات جنيه في مارس الماضي.

وقبل أيام، كان وزير المالية المصري، محمد معيط، توقع أن تقترب إيرادات قناة السويس من 7 مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2022.

وأوضح أن إيرادات السياحة من المتوقع أن تبلغ ما بين 10 و12 مليار دولار بنهاية السنة المالية على الرغم من الأزمة الأوكرانية، وفق "رويترز".

فيما كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، في وقت سابق، أن القناة حققت أعلى إيرادات شهرية في تاريخها عند 629 مليون دولار في أبريل الماضي.

وقال إن الإيرادات ارتفعت بنسبة 13.6% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت أنها سترفع رسوم العبور لعدد من فئات السفن اعتبارا من اليوم الأول من مايو الماضي.

وذكرت أنها سترفع رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية المحملة إلى 15% فوق الرسوم العادية، بدلاً من 5% سابقا.

كما سيستمر أيضا فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وقررت الهيئة أيضا رفع الرسوم الإضافية على ناقلات غاز البترول المسال المحملة وناقلات المواد الكيماوية والمواد السائلة الأخرى، إلى 20% من الرسوم العادية، بدلاً من 10% سابقا.

وسترتفع الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الصب الجاف المحملة إلى 10%، من 5% سابقا، بينما سيتعين على السفن الأخرى دفع رسوم إضافية بنسبة 14% بدلاً من 7% سابقا.