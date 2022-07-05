أوكرانيا تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة للحصول على ضمانات في ما يتعلق بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكراني.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحافي الإثنين، إن "المحادثات جارية في الواقع الآن مع تركيا والأمم المتحدة وممثلينا المسؤولين عن أمن الحبوب التي تغادر موانئنا".

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وتابع: "هذا أمر مهم جدا أن يضمن أحد أمن سفن هذا البلد أو ذاك، باستثناء روسيا التي لا نثق بها.. لذلك نحن بحاجة إلى الأمن لتلك السفن التي ستأتي إلى هنا لتحميل المواد الغذائية".

وذكر زيلينسكي، أن أوكرانيا تعمل "مباشرة" مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في ما يتعلق بهذه المسألة وأن المنظمة "تلعب دورا رائدا وليس كوسيط".

وأشار زيلينسكي، إلى أن 22 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا، ومن المتوقع حصاد نحو 60 مليون طن أخرى في الخريف.

وتتهم أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، روسيا بعرقلة حركة سفنها.