اقتصاد قطر ينمو 2.5% في الربع الأول

نما الاقتصاد القطري بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي. ولكنه انكمش بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي إلى 166 مليار ريال.

وانخفض إجمالي القيمة المضافة للتعدين واستغلال المحاجر 1.7% في الربع الأول عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنه زاد 0.9% عن الربع الرابع، حسب بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية.

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توقعت الحكومة القطرية، أن يضيف كأس العالم لكرة القدم خلال العام الحالي، حوالي 17 مليار دولار لاقتصاد الدولة في نوفمبر، وهو أقل من التقدير السابق البالغ 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تجتذب قطر 1.2 مليون زائر، ضمن النطاق التقديري السابق الذي يتراوح بين مليون و1.5 مليون زائر.