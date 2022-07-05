التضخم في تونس يتجاوز 8% في يونيو

قال معهد الإحصاء الوطني في تونس اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 8.1% في يونيو، من 7.8% في مايو.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو، من 6.25% من أجل احتواء التضخم.

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كان البنك الدولي أعلن موافقته على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس لتمويل واردات القمح، وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير من أجل منتجات الألبان.

ويأتي القرض في وقت تعاني تونس من أزمة مالية حادة، تسببت في بعض الأحيان في بقاء شحنات القمح راسية في الموانئ لأسابيع بسبب عدم القدرة على الدفع.

من جهته، قال البنك المركزي التونسي في بيان، إن القرض يهدف إلى تقليل أثر حرب أوكرانيا على تونس.