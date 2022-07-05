مصر تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة محلية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إنها تسعى لشراء 3000 طن من زيت الصويا، و1000 طن من زيت دوار الشمس في ممارسة لتوريد زيت خام محلي للتسليم في الفترة من 10 إلى 30 أغسطس.

وأضافت الهيئة، أمس الاثنين، أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 6 يوليو.

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وكان مساعد أول وزير التموين المصري إبراهيم عشماوي، قال الشهر الماضي، إن الوزارة تنشئ خمس شركات زيوت جديدة، وإنها ترحب بمشاركة القطاع الخاص‭‭ ‬‬ بالاستثمار والإدارة والتشغيل.

وأضاف مساعد الوزير أن الوزارة ترحب كذلك بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المخازن والصوامع.

وتسبب فقدان شحنات من أوكرانيا، أكبر مورد في العالم لزيت دوار الشمس، في زيادة حادة في الأسعار العالمية للزيوت النباتية.