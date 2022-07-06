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ارتفاع الطلبيات الصناعية في ألمانيا خلال مايو بعد تراجع 3 أشهر

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اقتصاد ألمانيا صناعة السيارات
أحد المصانع الألمانية
ألمانيا

ارتفاع الطلبيات الصناعية في ألمانيا خلال مايو بعد تراجع 3 أشهر

متجاوزة التوقعات

برلين - رويترز

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أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا، ارتفعت في مايو، متجاوزة التوقعات ومغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى 3 أشهر.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات السلع الصناعية زادت 0.1% على أساس شهري، وفقاً لبيانات معدلة موسمياً بعد انخفاض بنسبة 1.8% في أبريل معدل بالرفع.

وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء المحللين، أشار إلى تراجع بنسبة 0.6% في مايو الماضي.

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