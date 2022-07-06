الإمارات تكشف عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية

أعلن وزير التجارة الإماراتي، ثاني الزيودي، اليوم الأربعاء، عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية لتقيم مكاتب في الدولة، خلال 6 إلى 12 شهرا.

وقال الزيودي خلال مؤتمر صحافي في دبي، إن الحوافز تشمل تبسيط عملية إصدار التأشيرات وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي، إضافة إلى إيجارات تجارية وسكنية مغرية.