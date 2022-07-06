اقتصاد الإمارات
الإمارات تكشف عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية
إيجارات تجارية وسكنية مغرية
أعلن وزير التجارة الإماراتي، ثاني الزيودي، اليوم الأربعاء، عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية لتقيم مكاتب في الدولة، خلال 6 إلى 12 شهرا.
وقال الزيودي خلال مؤتمر صحافي في دبي، إن الحوافز تشمل تبسيط عملية إصدار التأشيرات وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي، إضافة إلى إيجارات تجارية وسكنية مغرية.
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