حساب المواطن: 3.1 مليار ريال مخصص شهر يوليو بزيادة تصل لـ 73%

أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الأربعاء، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الملكي والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ 8 مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، في بيان، إن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال.

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وأضاف الهاجري، أنه بذلك يصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها 1.07 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأوضح الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1919 ريالا، مقارنة بمتوسط دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن أكثر من 80% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، والذي بلغ 720 ريالا مقارنة بالدفعة السابقة والبالغ 417 ريالا.

ودعا مدير عام التواصل ببرنامج حساب المواطن، المواطنين الراغبين بالتسجيل التقديم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، منوهًا بأن المتقدمين المكتملة طلباتهم قبل تاريخ 16 يوليو، ستتم دراسة أهليتهم واستحقاقهم لدفعة شهر أغسطس2022.