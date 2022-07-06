وزير التموين: مخزون مصر من القمح يكفي لمدة 7 أشهر

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم الأربعاء، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، بإضافة الشحنات التي تم شراؤها مؤخرا، كما يكفي مخزون السكر حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهر.

وأشار الوزير في بيان لمجلس الوزراء إلى توافر مخزون من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي، كاشفاً عن أنه ولأول مرة أصبح الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، بإضافة الشحنات التي تم شراؤها مؤخرا.

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وبين الوزير أن مخزون السكر يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهر، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك بدء موسم حصاد محصولي البنجر والقصب، و"لذا فليس لدينا أي مشكلة في توفير السكر"، كما يكفي مخزون الزيت 6 أشهر.

وقال الوزير: "يكفي مخزون المكرونة لمدة 8.4 شهر، وفيما يتعلق بالأرز الأبيض، تم استيراد 50 ألف طن، حيث يتم استلام شحنات الأرز تباعا، وتعمل الوزارة على ضمان توفير الأرز على مدار العام للمواطنين".

وبالنسبة للاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أشار المصيلحي إلى خطة الوزارة في هذا الشأن، وحجم تعاقدات اللحوم، مضيفا أن "اللحوم الحية تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 14.7 شهر، كما تكفي اللحوم المجمدة لمدة 6.5 شهر، إضافة إلى أن الدواجن تكفي 7.4 شهر".