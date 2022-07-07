.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

معدل التضخم السنوي في المدن المصرية يتراجع إلى 13.2% في يونيو

  • الخط
التضخم تسوق مصر مناسبة
عمليات تسوق في مصر
اقتصاد مصر

معدل التضخم السنوي في المدن المصرية يتراجع إلى 13.2% في يونيو

بسبب تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 18.8%

القاهرة – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 13.2% في يونيو على أساس سنوي من 13.5% في مايو.

وبلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.7% لشهر يونيو 2022 مقابل 15.3% خلال شهر مايو الماضي ومقابل 5.3% لنفس الشهـر من العام السابق. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129.8) نقطة لشهر يونيو 2022.

وبحسب البيانات فإن أهم أسباب هذا الانخفاض هو تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 18.8%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 10.5%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.3%، بالإضافة إلى مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.1%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
برنامج الغذاء العالمي يطلق تحذيرات طارئة: المجاعة تهدد 14 دولة برنامج الغذاء العالمي يطلق تحذيرات طارئة: المجاعة تهدد 14 دولة
اكتشف المزيد