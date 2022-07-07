معدل التضخم السنوي في المدن المصرية يتراجع إلى 13.2% في يونيو
بسبب تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 18.8%
أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 13.2% في يونيو على أساس سنوي من 13.5% في مايو.
وبلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.7% لشهر يونيو 2022 مقابل 15.3% خلال شهر مايو الماضي ومقابل 5.3% لنفس الشهـر من العام السابق. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129.8) نقطة لشهر يونيو 2022.
وبحسب البيانات فإن أهم أسباب هذا الانخفاض هو تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 18.8%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 10.5%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.3%، بالإضافة إلى مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.1%.
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