معدل التضخم السنوي في المدن المصرية يتراجع إلى 13.2% في يونيو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 13.2% في يونيو على أساس سنوي من 13.5% في مايو.

وبلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.7% لشهر يونيو 2022 مقابل 15.3% خلال شهر مايو الماضي ومقابل 5.3% لنفس الشهـر من العام السابق. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (129.8) نقطة لشهر يونيو 2022.

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وبحسب البيانات فإن أهم أسباب هذا الانخفاض هو تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 18.8%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 10.5%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.4%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 1.3%، بالإضافة إلى مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.1%.