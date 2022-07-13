"المركزي" الروسي: الاقتصاد بدأ يظهر علامات استقرار

قال المشرف على السياسة النقدية بالبنك المركزي الروسي، كيريل تريماسوف، أمس الثلاثاء، إن الاقتصاد الروسي يظهر الآن علامات على الاستقرار بعد أن تلقى ضربة من العقوبات الغربية التي لم يسبق لها مثيل.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بعد أن بدأت موسكو ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير، والتي أدت إلى عقوبات شاملة ضد روسيا منها تجميد جزئي لاحتياطياتها.

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غير أن تريماسوف قال: "من الواضح أننا نسير على مسار أفضل، ونشهد بالفعل بوادر استقرار".

جاء هذا التصريح قبل اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في 22 يوليو، من المتوقع أن يُخفض البنك خلاله سعر الفائدة الرئيسي من 9.5% لدعم الاقتصاد بإقراض أرخص.

وقال محللو بنك (روسبنك) إن من الممكن أن يتلقى الاقتصاد الروسي دعما من تخفيضات أسعار الفائدة وتبني سياسة للميزانية أكثر مرونة.

وعدَّل محللو البنك توقعاتهم لانكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5% من 8%.

وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم في أواخر يونيو، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط 7.1% هذا العام، مقارنة بتوقعات نمو بمعدل 2.5% في استطلاع مماثل في يناير قبل أسابيع من بدء الصراع في أوكرانيا.