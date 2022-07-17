 مصر تطرح ممارسة دولية لشراء القمح بكمية غير محددة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محددة من القمح.

وتشمل مناشئ القمح الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.

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وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 19 يوليو/تموز.

وقالت إن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يوما.

ويكون التوريد في فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر/أيلول، ومن الأول إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، ومن 16 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ومن الأول إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الهيئة إن الموردين يحق لهم التقدم لكل فترات الشحن أو إحداها.