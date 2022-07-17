.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

 مصر تطرح ممارسة دولية لشراء القمح بكمية غير محددة

  • الخط
إحدى مزارع القمح في أوكرانيا (فرانس برس)
محصول القمح
اقتصاد مصر

مصر تطرح ممارسة دولية لشراء القمح بكمية غير محددة

الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 19 يوليو

القاهرة – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن دعوة لتقديم عروض دولية لشراء كمية غير محددة من القمح.

وتشمل مناشئ القمح الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.

وأضافت الهيئة العامة للسلع التموينية أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الثلاثاء 19 يوليو/تموز.

وقالت إن العروض يمكن تقديمها على أساس يشمل تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات ائتمان لمدة 180 يوما.

مفاجأة.. صدمة في تسعير هواتف آيفون 14 قصص اقتصادية آيفون مفاجأة.. صدمة في تسعير هواتف آيفون 14

ويكون التوريد في فترات الشحن من 16 إلى 30 سبتمبر/أيلول، ومن الأول إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، ومن 16 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ومن الأول إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الهيئة إن الموردين يحق لهم التقدم لكل فترات الشحن أو إحداها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سريلانكا تنهار.. والأزمة الاقتصادية تخلق طوابير لا تنتهي سريلانكا تنهار.. والأزمة الاقتصادية تخلق طوابير لا تنتهي
اكتشف المزيد