ساما
ساما يصدر وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت
هذه الخطوة تأتي بهدف توحيد الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن إصداره الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، التي جرى العمل عليها بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.
وأوضح البنك في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي بهدف توحيد الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، وتعزيز مفهوم الاستدامة.
مادة اعلانية
كما تهدف الخطوة إلى الحد من المخاطر المحتملة في السوق المالية، إلى جانب حماية حقوق كامل أطراف العلاقة التأمينية، وذلك ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية لضمان حقوق أطراف العلاقة التأمينية، ودعم نمو وتطوير قطاع التأمين.
اقرأ أيضاً
-
الخزانة الأميركية: المحادثات مع الهند بشأن سقف أسعار النفط الروسي "مشجعة"يلين تتحدث عن اجتماعات ثنائية مثمرة طاقة
-
تمويل السلع الأساسية يدفع أوكرانيا لعمليات بيع واسعة لاحتياطي الذهبقالت نائبة محافظ البنك المركزي الأوكراني، إن البنك باع بما قيمته 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط.وقالت ... أسواق العربية 1230
-
"طيران الإمارات": السفر يجب أن يصمد في وجه الاضطرابات حتى 2023انتقدت مديري مطار هيثرو لعدم توقعهم انتعاش السفر قبل فوات الأوان سياحة وسفر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية