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ساما يصدر وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت

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البنك المركزي السعودي ساما مناسبة
البنك المركزي السعودي
ساما

ساما يصدر وثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت

هذه الخطوة تأتي بهدف توحيد الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن إصداره الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد المسؤولية المهنية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، التي جرى العمل عليها بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.

وأوضح البنك في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي بهدف توحيد الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، وتعزيز مفهوم الاستدامة.

كما تهدف الخطوة إلى الحد من المخاطر المحتملة في السوق المالية، إلى جانب حماية حقوق كامل أطراف العلاقة التأمينية، وذلك ضمن جهود البنك المركزي السعودي الرامية لضمان حقوق أطراف العلاقة التأمينية، ودعم نمو وتطوير قطاع التأمين.

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