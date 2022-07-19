اقتصاد مصر
مصر تخفّض مستوى البروتين بالقمح الأميركي في ممارسة شراء إلى 10.5%
متعاملون: المستوى السابق كان 11.5%
قال متعاملون إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، خفضت الحد الأدنى لمحتوى البروتين في القمح الأميركي الشتوي الأحمر اللين والأبيض اللين، اللذين يمكن عرضهما في ممارسة شراء دولية، اليوم الثلاثاء، إلى 10.5%.
وأوضح المتعاملون أن المستوى السابق كان 11.5%، ومقبول نزولا حتى 11%، مشيرين إلى أن الخفض يعتبر خطوة للمساعدة في إتاحة المزيد من عروض القمح الأميركي في الممارسة.
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وتطلب ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية في وقت لاحق، اليوم، قمحا فقط من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.
ويستبعد القمح من منطقتي التوريد التقليديتين لمصر، وهما البحر الأسود والاتحاد الأوروبي.
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