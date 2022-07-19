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يلين: الدول التي تسيء استخدام النظام الاقتصادي العالمي ستواجه عواقب وخيمة

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جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية
جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية
روسيا و أوكرانيا

يلين: الدول التي تسيء استخدام النظام الاقتصادي العالمي ستواجه عواقب وخيمة

قالت إن روسيا تستخدم التكامل الاقتصادي سلاحاً

سيول - رويترز

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قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستجعل الدول التي تسيء استخدام النظام الاقتصادي العالمي أو تخرقه تواجه عواقب وخيمة.

وأضافت يلين أن "روسيا تستخدم التكامل الاقتصادي سلاحاً"، داعية جميع الدول المسؤولة إلى الاتحاد في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وعبرت الوزيرة الأميركية عن شعورها بالارتياح من المحادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين بشأن تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي أثناء زيارتها لسيول، المحطة الأخيرة في زيارتها التي استمرت 11 يوما إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي.

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وأجرت يلين، مناقشات منفصلة مع خبيرات كوريات في مجال الاقتصاد ورائدات أعمال لمناقشة كيف يمكن أن تؤدي زيادة مشاركة المرأة في مجال القوى العاملة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وقامت وزيرة الخزانة الأميركية، بجولة في مرافق إحدى أكبر الشركات في كوريا الجنوبية وهي مجموعة "إل جي"، التي أعلنت مؤخرا عن استثمارات في تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

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