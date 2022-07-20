تضخم
التضخم في بريطانيا يسجل 9.4% خلال يونيو.. الأعلى منذ 40 عاماً
مدفوعا بزيادة أسعار وقود السيارات
سجل معدل التضخم في بريطانيا 9.4% على أساس سنوي في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما.
جاء ذلك مدفوعا بزيادة أسعار وقود السيارات بنسبة 9.3% الشهر الماضي.
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وتوقع مكتب الإحصاء الوطني وصول معدلات التضخم إلى 11% في أكتوبر في حال استمرار أسعار الطاقة بالارتفاع.
وكان حاكم بنك إنجلترا، طرح إمكانية رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع أغسطس المقبل، في خطوة لكبح جماح التضخم، علما أن المستوى المستهدف يبلغ 2%.
وكانت بيانات رسمية، نشرت الشهر الماضي، أظهرت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، دفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاما ليبلغ 9.1%.
وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته "رويترز".
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