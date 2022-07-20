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التضخم في بريطانيا يسجل 9.4% خلال يونيو.. الأعلى منذ 40 عاماً

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تضخم

التضخم في بريطانيا يسجل 9.4% خلال يونيو.. الأعلى منذ 40 عاماً

مدفوعا بزيادة أسعار وقود السيارات

دبي - العربية.نت

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سجل معدل التضخم في بريطانيا 9.4% على أساس سنوي في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما.

جاء ذلك مدفوعا بزيادة أسعار وقود السيارات بنسبة 9.3% الشهر الماضي.

وتوقع مكتب الإحصاء الوطني وصول معدلات التضخم إلى 11% في أكتوبر في حال استمرار أسعار الطاقة بالارتفاع.

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وكان حاكم بنك إنجلترا، طرح إمكانية رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع أغسطس المقبل، في خطوة لكبح جماح التضخم، علما أن المستوى المستهدف يبلغ 2%.

وكانت بيانات رسمية، نشرت الشهر الماضي، أظهرت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، دفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاما ليبلغ 9.1%.

وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته "رويترز".

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