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جورجييفا: صندوق النقد يأمل بالانتهاء من المفاوضات مع سريلانكا "بأسرع وقت"

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صندوق النقد

جورجييفا: صندوق النقد يأمل بالانتهاء من المفاوضات مع سريلانكا "بأسرع وقت"

سريلانكا بحاجة إلى 6 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة لضمان استمرار الحياة اليومية

دبي - العربية.نت

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قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن إدارة الصندوق تأمل الانتهاء من المفاوضات مع سريلانكا "بأسرع وقت ممكن".

وأكدت جورجييفا، استعداد الصندوق للعمل مع القيادة السياسية في البلاد طالما أنها مدعومة من الشعب.

ويأتي هذا التصريح بعيد انتخاب البرلمان رئيسا جديدا للبلاد اليوم، وذلك بعد أسبوعين من فرار الرئيس السابق خارج البلاد نتيجة احتجاجات شعبية ضده.

وكانت سريلانكا قد طلبت مساعدة عاجلة من الصندوق، مؤكدة أنها بحاجة إلى 6 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة لضمان استمرار الحياة اليومية، لا سيما مع شح الوقود وتدهور الاحتياطيات الأجنبية الناتجة عن تراجع السياحة والحرب الروسية الأوكرانية.

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